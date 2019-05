Resultado da Vale vem na contramão de projeções diante de provisões

O prejuízo de US$ 1,642 bilhão anunciado nesta noite de quinta-feira, 9, pela Vale veio na contramão do que os analistas consultados pelo Prévias Broadcast esperavam. A expectativa das sete casas consultadas apontava para lucro líquido de US$ 1,86 bilhão no primeiro trimestre de 2019. Entre as casas consultadas, estão BTG, Itaú BBA, Morgan Stanley, Safra, XP, Bradesco BBI e BB Investimentos.



Vale destacar, entretanto, que diante das incertezas em calcular, as casas não consideraram provisões relacionadas ao rompimento da barragem de Brumadinho. O acidente, conforme a empresa, foi o principal responsável pelos resultados enfraquecidos.



O Ebitda ajustado anunciado pela companhia foi negativo em US$ 652 milhões. A projeção das casas era valor positivo em US$ 4,38 bilhões.



A receita, que somou US$ 8,203 bilhões de janeiro a março de 2019, ficou 10,25% inferior à média das expectativas, de US$ 9,14 bilhões.



O Prévias Broadcast considera que o resultado veio em linha quando os valores têm variação para mais ou menos de até 5%.