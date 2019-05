Como o programa Minha casa, minha vida afeta a economia

DE janeiro a março, o setor de materiais de construção registrou crescimento de apenas 0,1% (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

São Paulo – Principal programa de habitação do Brasil e um dos maiores do mundo, o Minha casa, Minha vida não afeta apenas os resultados das construtoras, obviamente beneficiadas pelos financiamentos da moradia popular. Diversos setores são impactados pelo programa, da produção de cimento e madeira à indústria de aço, borracha e plástico. Todos eles dependem, em maior ou menor medida, do MCMV para fechar suas operações no azul.Entre todos os segmentos, o mais dependente do MCMV é o de materiais de construção – e por isso mesmo ele não vem apresentando resultados consistentes, impactados principalmente pelas incertezas que envolvem o programa.Com a lenta retomada, nos últimos meses as vendas no varejo de materiais de construção têm avançado pouco.Em abril, os negócios cresceram 5% na comparação com março e 4% diante do mesmo mês do ano passado. As informações fazem parte do tracking mensal da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), que consultou 530 lojistas de todo o país entre os dias 23 e 30 de abril.No acumulado do ano, segundo o mesmo levantamento, o setor cresceu 2% – muito pouco perto do imenso potencial brasileiro. Considerando os resultados dos últimos 12 meses, aSe o varejo sinaliza recuperação, ainda que suave, a indústria segue a mesma toada. Recentemente, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) informou que, no acumulado do ano (janeiro a março), o faturamento do setor cresceu 0,1%, o que significa que ele continua no zero a zero.A geração de empregos foi igualmente discreta. Em março, o número de vagas da indústria encolheu 0,3% em relação a fevereiro, mas cresceu 0,5% na comparação com março de 2018. No acumulado dos últimos 12 meses, o saldo é positivo, com aumento de 1,7% do número de vagas.Segundo Rodrigo Navarro, presidente da Abramat, os recentes indicadores demonstram que a crise ficou para trás, mas também confirmam que o reaquecimento dos negócios será gradual. De acordo com o executivo, a solução para destravar o setor passa necessariamente pela retomada dos investimentos na construção imobiliária, tanto residencial quanto comercial, mas também pela execução de obras de infraestrutura.A indústria de cimentos vem enfrentando um cenário parecido. Em abril, as vendas totalizaram 4,4 milhões de toneladas, um aumento de 0,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo levantamento realizado pelo Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC). No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, o crescimento foi discreto, de 0,9%, totalizando 17 milhões de toneladas.De acordo com Paulo Camillo, presidente do SNIC, o mês de abril apresentou uma ligeira piora nos indicadores, como resultado da leve retração do mercado interno. Em maio, o setor espera uma alta substancial principalmente na comparação com o mesmo mês do ano passado, fortemente afetado pela greve dos caminhoneiros que provocou estragos em toda a economia brasileira.Apesar da expectativa positiva, é impossível cravar uma projeção certeira para 2019. “Ao mesmo tempo em que temos bons indicadores de financiamentos imobiliários, há um sofrível desempenho das obras de infraestrutura, que não demonstram recuperação. A aprovação da reforma da previdência, junto com outras medidas pró-mercado, suficientes para estabilizar a razão dívida/PIB, podem deixar o ambiente mais positivo. No nosso cenário de referência, mantemos a projeção de crescimento de 3% para 2019”, afirmou há alguns dias o presidente do SNIC, durante a divulgação dos resultados do setor.