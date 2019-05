Guedes se irrita com deputado que o chamou de representante dos banqueiros

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a se irritar com parlamentares da oposição na Comissão Especial da reforma da Previdência. O ministro desencadeou um rápido bate-boca depois de o deputado Bira do Pindaré (PSD-MA) dizer que Guedes é "representante dos banqueiros" e pedir que ele "o olhasse nos olhos". "Começou errado", gritou Guedes.



A confusão, no entanto, foi rapidamente contornada pelo presidente da comissão, Marcelo Ramos (PR-AM), e a sessão, que começou às 14h30, continua.