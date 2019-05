Núcleo do IPC-DI sobe 0,41% em abril ante 0,32% em março, diz FGV

O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) de abril subiu 0,41%, após um aumento de 0,32% em março. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 8, pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que informou os resultados do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI).



O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo.



Ainda de acordo com a FGV, o núcleo acumulou uma elevação 1,39% no ano e de 3,96% em 12 meses.