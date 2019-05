Exportações da China sofrem queda inesperada em abril

As exportações da China sofreram uma queda inesperada em abril, segundo números oficiais divulgados nesta quarta-feira, no último revés sofrido pela segunda maior economia do mundo.



Dados da Administração Geral de Alfândega mostram que as exportações chinesas medidas em dólares caíram 2,7% na comparação anual do mês passado, depois de avançarem 14,2% em março. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam aumento de 1,8% nas exportações de abril.



As importações chinesas, por outro lado, subiram 4% em abril ante igual mês do ano passado, revertendo queda de 7,6% em março. Neste caso, a projeção de analistas era de redução de 2,7% nas compras externas.



Já o superávit comercial da China diminuiu de forma acentuada em abril, a US$ 13,84 bilhões, ficando bem abaixo do saldo positivo de US$ 33,63 bilhões previsto por economistas. Em março, o superávit chinês havia sido de US$ 32,64 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.