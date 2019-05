Mesmo com aumento das exportações de máquinas e equipamentos em Minas, setor registra queda de 1,6% no faturamento

(foto: Wikipédia) De acordo com o balanço da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq/MG) de março, em Minas Gerais o setor teve queda de 1,6% no faturamento em comparação com o resultado de fevereiro. Em relação ao mesmo mês de 2018, a queda chega a 3,3%. A entidade trabalha para reverter o cenário de crise no setor.





O movimento das exportações de máquinas e equipamentos em Minas em relação a fevereiro e ao mesmo período do ano passado representou um aumento de 11% e 1,3%, respectivamente. Já o nível de utilização da capacidade instalada caiu 0,6% e o número de pessoas empregadas se manteve praticamente na mesma média em relação aos dois períodos analisados.





Segundo Marcelo Veneroso, membro do Conselho Diretor da Abimaq, o cenário econômico não teve nenhuma mudança significativa. “O que tivemos foi uma pequena alta nas exportações, mas que não tem tanto impacto tendo em vista que os resultados dos meses anteriores foram bem fracos”, avaliou.





Em nível nacional, a receita líquida de máquinas e equipamentos de março ficou estável na comparação com o mês anterior. Já na comparação interanual, levando em conta os períodos de março de 2019 e março de 2018, o resultado ficou 2,1% abaixo. No trimestre, o desempenho foi positivo em 6%, sendo puxado predominantemente pelas vendas no mercado doméstico (18%), que ganharam participação no consumo aparente nacional. Em linha com as expectativas, o crescimento das vendas em 2019 do setor vem influenciado pela demanda de máquinas nacionais.





O desempenho das vendas de máquinas e equipamentos em março foi atípico ao registrar estabilidade em relação a fevereiro. O resultado ocorreu após o crescimento de 21% observado em fevereiro. No ano, o setor diminuiu o resultado acumulado até fevereiro para 6%, demonstrando uma desaceleração na atividade. A análise dos especialistas é de que o setor volte a apresentar faturamento acima do observado em 2018, mas encerre o ano com taxas de crescimentos inferiores.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz