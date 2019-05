Brasil deve apoiar candidato da China para comando da FAO, diz Tereza Cristina

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou que o Brasil deve apoiar o candidato da China e vice-ministro da Agricultura do país, Qu Dongyu, para o comando da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). "O ministério tem interesse em apoiar o candidato chinês, e já dissemos isso a ele, mas ainda não fizemos a declaração oficial sobre o assunto", disse a ministra na sexta-feira (3), durante entrevista, em Brasília.



Segundo a ministra, o apoio oficial ocorrerá no momento mais adequado e há consenso do governo "em torno dessa candidatura, mas ainda não foi batido o martelo". A eleição deve ocorrer durante conferência da organização, em Roma, em junho. Atualmente, o brasileiro José Graziano da Silva é o diretor-geral da FAO.