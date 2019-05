Carteira da Embraer de pedidos firmes a entregar no 1º tri soma US$ 16 bilhões

A Embraer anunciaoua carteira de pedidos firmes a entregar (backlog) do primeiro trimestre, que soma US$ 16 bilhões. A cifra teve pouca variação em relação ao quarto trimestre, que era de US$ 16,3 bilhões.



A fabricante brasileira de aeronaves entregou no período 11 jatos comerciais e 11 executivos, dos quais oito leves e três grandes.



Além disso, a companhia destacou que em abril assinou um pedido firme de dez E195-E2 com a Air Peace, da Nigéria, com direito de compra de mais 20, e que esta encomenda será incluída na carteira do segundo trimestre.