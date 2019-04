BNDES reativa Moderfrota com mais R$ 536 milhões para safra 2018/19

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) retomou as operações do Moderfrota com R$ 536 milhões adicionais para a safra 2018/19. Pela manhã, na abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, havia anunciado a liberação de mais R$ 500 milhões para o programa.



Com isso os recursos informados pelo BNDES, a dotação do principal programa federal de financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas passou de R$ 7,6 bilhões para R$ 8,1 bilhões no ciclo 2018/19, segundo nota do banco. Do total, R$ 477 milhões serão destinados a micro, pequenas e médias empresas, com taxas de juros de 7,5% ao ano; as grandes empresas vão dispor de R$ 59 milhões, com taxa de 9,5% a.a.



O BNDES lembrou que novos protocolos de operações do Moderfrota estavam suspensos desde o último dia 11. Os recursos extras já podem ser acessados em mais de 30 instituições financeiras parceiras do BNDES, dentre agências de fomento, bancos de montadoras, cooperativas de crédito, bancos cooperativos, privados e públicos, de acordo com o comunicado.



O BNDES informou, ainda, que, na última quinta-feira (25), retomou o recebimento de pedidos de financiamento relativos ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf Investimento, com taxa de juros prefixada de até 4,6% a.a., para a safra 2018/19.