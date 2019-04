Demanda por crédito do consumidor cresce 0,7% em março, diz Boa Vista

A demanda por crédito do consumidor avançou 0,7% em março ante fevereiro, com ajuste sazonal, e acumulou alta de 7,2% no primeiro trimestre frente a igual período do ano passado, segundo dados nacionais da Boa Vista adiantados ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) nesta segunda-feira, 29. Em 12 meses, o indicador também subiu (3,3%).



Por segmento, a instituição informou que o setor não financeiro teve alta de 0,8% em março ante fevereiro e de 5,4% no trimestre. Já o segmento financeiro avançou 0,6% no mês e 9,9% no período de janeiro a março.



Em 12 meses, a demanda por crédito do consumidor no setor financeiro cresceu 7,1%, enquanto no não financeiro subiu apenas 0,6%.



De acordo com a Boa Vista, a trajetória do acumulado em 12 meses mostra que a demanda por crédito não tem apresentado sinais de aceleração no seu ritmo de recuperação, refletindo o insuficiente crescimento da economia e mercado de trabalho fragilizado.



"Entende-se que um crescimento mais robusto do indicador ao longo do ano dependerá da melhora na renda, das condições de crédito e diminuição da desocupação", completou a instituição, em nota.