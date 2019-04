Trump diz estar confiante sobre chance de novo acordo comercial EUA-Japão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstra confiança de que um novo acordo comercial possa ser fechado com o Japão. Ele recebeu o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, para reunião nesta sexta-feira na Casa Branca.



O presidente americano disse acreditar que um acordo pode ser fechado "rapidamente", talvez mesmo durante uma visita dele ao Japão, no próximo mês, para a posse de seu novo imperador. Trump também disse que deseja assistir uma luta de sumô enquanto estiver no país asiático.



Abe e sua mulher participam na noite desta sexta-feira de jantar em homenagem à primeira-dama americana. Além disso, o premiê e o presidente planejam jogar golfe neste sábado. Fonte: Associated Press.