INCC-M de abril avança 0,49% ante alta de 0,19% em março, revela FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M) de abril avançou 0,49%, 0,30 ponto porcentual acima do movimento registrado em março, quando houve expansão de 0,19%, informou nesta sexta-feira, 26, a Fundação Getulio Vargas (FGV).



A taxa do indicador relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços acelerou o ritmo de alta a 0,67% no quarto mês do ano, depois de 0,41% em março. Após ficar estável no terceiro mês deste ano, o índice referente à Mão de Obra não registrou variação de 0,33%.



No grupo Materiais, Equipamentos e Serviços, a taxa do segmento de Materiais e Equipamentos atingiu 0,71%, depois de 0,38% em março.



Dos quatro subgrupos componentes, dois apresentaram aceleração, com destaque para materiais para estrutura, que passou de queda de 0,47% para elevação de 1,00%.



Já o segmento de Serviços saiu de 0,52% antes para 0,53% este mês. Nesta categoria, a FGV destaca o recuo do subitem vale-transporte, que passou de 0,60% para 1,30%.



O INCC-M apresentou aceleração em todas as sete capitais pesquisadas: Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e São Paulo.



O INCC-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.