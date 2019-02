SP ajudará Ford a encontrar comprador para parque fabril, diz Doria

O governo do Estado de São Paulo e a Ford encerraram nesta quinta-feira, 21, reunião em que foi definida a busca de um comprador para a unidade fabril de São Bernardo do Campo, após a decisão estratégica da Ford em encerrar a operação. A informação foi transmitida no início da tarde pelo governador do Estado, João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa.



"Em reunião longa, evidentemente dura, tentamos encontrar soluções viáveis para a Ford seguir produzindo em São Paulo", declarou Doria.



Ele informou que as unidades da montadora em Tatuí, Taubaté e o centro administrativo da Ford em São Bernardo permanecerão em operação.



"Em relação à fábrica de São Bernardo, com cerca de dois mil funcionários, governo e Ford irão buscar um comprador, de modo a garantir o emprego dos trabalhadores", disse o governador.



De acordo com ele, a unidade de Taubaté emprega 1.260 funcionários.



As reuniões com possíveis compradores terão início já na próxima semana, declarou Doria. "O governo ajudará a Ford a encontrar um comprador para o parque fabril de São Bernardo até o fim de 2019", explicou. "A ideia é que os trabalhadores mantenham seus empregos, ainda que outra marca assuma", disse.



Doria negou que haja um esvaziamento da produção de veículos no Estado de São Paulo. A avaliação foi corroborada pelo prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando.



"Com exceção da Ford, o setor automotivo tem contratado em São Bernardo e em todo Grande ABC", disse o prefeito.