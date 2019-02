FMI chega a acordo com Equador para pacote de ajuda de US$ 4,2 bilhões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) informou em nota que chegou a um acordo com o Equador para um pacote de ajuda de US$ 4,2 bilhões. O acordo, que precisa ainda ser avalizado pelo conselho executivo do FMI, deve ajudar as políticas econômicas do governo local ao longo dos próximos três anos.



Chefe da missão do FMI no Equador, Anna Ivanova afirma que o acordo é parte de um esforço mais amplo da comunidade internacional, que inclui quase US$ 7 bilhões ao longo dos próximos três anos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (IBD) e do Fundo de Reserva Latino-Americano (FLAR).



Ivanova diz que o plano do governo equatoriano, presidido por Lenín Moreno, deve resultar em uma economia mais dinâmica, sustentável e inclusiva, ao impulsionar a competitividade e a geração de empregos, proteger os pobres e mais vulneráveis, fortalecer a sustentabilidade fiscal e os fundamentos institucionais da dolarização equatoriana, além de melhorar a transparência e o fortalecimento do combate à corrupção.



O conselho executivo do FMI deve avaliar o acordo dentro das próximas semanas, segundo o comunicado.