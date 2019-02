Guedes chega ao STF para audiência com Toffoli e demais ministros

O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou no Supremo Tribunal Federal (STF), para participar de uma audiência com o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. Guedes passou todo o dia desta quarta-feira, 20, em função da proposta da reforma da Previdência, apresentada hoje ao Congresso Nacional.



Segundo o Broadcast Político apurou, Toffoli convidou os outros 10 ministros do tribunal para acompanhar a audiência com Guedes em seu gabinete.



A proposta fixa idades mínimas para se aposentar no Brasil. Para mulheres, a idade mínima de aposentadoria será de 62 anos, e para homens, de 65. Beneficiários terão que contribuir por um mínimo de 20 anos - hoje o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. Para ter direito a 100% do benefício, será preciso contribuir por 40 anos.



A participação na audiência também está prevista nas agendas dos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Mais cedo, questionado sobre o tema da reunião, Toffoli respondeu que deve ser sobre assuntos de "interesse da pasta", sem fazer maiores explicitações.