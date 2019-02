Regulação contribui para a concentração do mercado de combustíveis e GLP, diz ANP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) vai focar seus esforços regulatórios de 2019 no gás natural e no segmento de abastecimento de derivados de petróleo, segundo o diretor-geral, Décio Oddone.



"O que fazemos desde o ano passado é avançar no ambiente regulatório em linha com as mudanças no setor. Precisamos de um cenário mais diversificado", disse ele, em intervalo do seminário 'Futuro da matriz veicular no Brasil' , promovido pela agência.



Ele avalia que no segmento de abastecimento, que inclui a distribuição de combustíveis automotivos e GLP, há uma concentração de mercado favorecida pela regulação. Em sua opinião, as regras vigentes de compra e venda ao longo da cadeia ajudam a reduzir o número de agentes e a competição.



Oddone informou ainda que a ANP avalia também o pedido da Petrobras para que tenha mais tempo para vender ativos em terra e águas rasas.



A agência cobrou da estatal a retomada do investimento nessas áreas ou devolução das concessões. Outra alternativa é o desinvestimento, mas num limite de tempo que ainda está sendo definido.