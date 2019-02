Auditório para coletiva de imprensa sobre Previdência traz novo slogan da reforma

O auditório onde ocorrerá a entrevista coletiva dos pontos da reforma da Previdência já está montado com o slogan da campanha pela aprovação da proposta: "Nova Previdência é para todos. É melhor para o Brasil." O mote evita a palavra "reforma".



A ideia é mostrar que as medidas atingem a todas as categorias, que precisarão dar uma "contribuição de sacrifício" para a sustentabilidade das contas públicas.



A entrevista coletiva está marcada para as 10h15 desta quarta-feira, dia 20. O material da apresentação, que conterá os principais pontos da proposta, será entregue antes, às 9h50.



Participarão da entrevista para detalhar os pontos da reforma o secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, o secretário de Previdência, Leonardo Rolim, o secretário-adjunto de Previdência, Narlon Gutierre.



Também estarão presentes o Procurador-Geral Adjunto de Gestão da Dívida Ativa da União e do FGTS, Cristiano Neuenschwander, e o Diretor de Programa da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Felipe Portela.



O ministro da Economia, Paulo Guedes, acompanha o presidente Jair Bolsonaro na entrega da proposta logo mais, às 9h30, no Congresso Nacional. Depois, Guedes e o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, participam da reunião com os governadores para apresentar os detalhes da reforma.