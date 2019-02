Reprovação de contas de prefeituras paulistas dobrou em quatro anos, aponta TCE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo divulgou nesta terça-feira, 19, levantamento apontando crescente índice de reprovação nas contas dos municípios paulistas. Segundo o balanço, em um período de quatro anos - entre os anos de 2013 a 2016 -, a emissão de pareceres pela desaprovação das contas dos prefeitos cresceu em 120%.



Em 2013, um porcentual de 18% das prefeituras tiveram suas contas reprovadas pela Corte de Contas. Em 2016, último ano de mandato dos gestores, 264 prefeitos - um total de 41% - teve suas prestações de contas rejeitadas pelo TCE.



Lei de Responsabilidade Fiscal



No exercício consolidado relativo ao ano-fiscal de 2016 - o último ano da gestão dos prefeitos -, 41% das prefeituras paulistas tiveram seus balancetes fiscais reprovados pelos conselheiros da Corte de Contas paulista.



Em 2016, das 644 contas municipais analisadas no período, 59% das Prefeituras (380) receberam pareceres favoráveis e 264 delas, um porcentual de 41%, tiveram suas contas desaprovadas pelo TCE.