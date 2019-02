IPC-S desacelera em 6 das 7 capitais analisadas na 2ª quadrissemana de fevereiro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de fevereiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (19). A taxa caiu de 0,53% na primeira quadrissemana de fevereiro para 0,34% na segunda leitura deste mês.



No período, as capitais que mostraram decréscimo na variação foram: Salvador (de 0,33% para 0,12%), Brasília (de 0,21% para 0,03%), Belo Horizonte (de 0,81% para 0,60%), Rio de Janeiro (de 0,50% para 0,40%), Porto Alegre (de 0,23% para -0,09%) e São Paulo (de 0,83% para 0,61%).



Apenas Recife apresentou aceleração, com a taxa passando de 0,51% para 0,59%, segundo a FGV.