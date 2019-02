UE promete reagir com rapidez se Trump impuser tarifas a carros

A União Europeia vai agir de forma "rápida e adequada" se o governo dos Estados Unidos concluir que os carros europeus são uma ameaça à segurança nacional e devem ser punidos com tarifas adicionais, afirmou hoje o principal porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas.



O presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu ontem relatório do Departamento do Comércio americano sobre o setor automotivo que pode levar Washington a adotar sobretarifas a importações de veículos. Detalhes do documento, no entanto, não foram revelados. Trump terá 90 dias para decidir sobre a possível imposição de tarifas.



Nos últimos meses, UE e EUA vêm tentando fechar um acordo comercial, mas o progresso tem sido lento. Fonte: Associated Press.