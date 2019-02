Paulo Guedes explica modelo de capitalização, espelhado no Chile

A aposentadoria lá (no Chile) é maior que aqui e é considerada insuficiente lá. Então, é um ótimo sinal, porque nós não estamos conseguindo pagar a nossa Paulo Guedes, ministro da Economia (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Brasília – Está certo que o governo federal vai mudar o modelo do regime previdenciário. Hoje, a repartição faz com que os trabalhadores da ativa paguem os benefícios dos que se aposentam. A proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, cria um novo sistema, o de capitalização. Nele, as pessoas contribuem para uma conta individual, numa espécie de poupança que vai ser gerida por entidades públicas e privadas – a ser escolhida por cada empregado.



A implementação do novo regime será em duas etapas. A primeira ocorrerá na proposta de emenda Constitucional (PEC) que vai ser enviada nesta semana à Câmara. No texto, haverá um dispositivo que prevê a mudança de sistemas. Depois disso, será necessário um projeto de lei para regulamentar a capitalização.



Mas as regras ainda estão indefinidas. Guedes se espelha na Previdência do Chile, em que o dinheiro das contas individuais é administrado por empresas privadas, que podem investir no mercado financeiro. O ministro da Economia acredita que o sistema atual de repartição está “condenado” e que é preciso “salvar as futuras gerações”.



No Chile, a reforma foi implementada em 1980, sendo um dos primeiros países a estabelecer o regime de capitalização. Lá, quando as primeiras pessoas se aposentaram, o resultado não se mostrou positivo. Segundo dados da Fundação Sol, de 2015, 90,9% da população recebia menos de R$ 694,08, sendo que o salário mínimo do país é de R$ 1.226. Os problemas foram tantos que o país está precisando rever as mudanças.

O ministro da Economia não vê implicações negativas com a Previdência da nação vizinha. Na última sexta, Guedes afirmou que a capitalização é inexorável e destacou que o Chile se tornou a “Suíça da América Latina”. “Hoje é muito fácil dizer ‘ah, o sistema chileno não funciona’. Sempre respondo ‘não, o que funciona é o brasileiro né? O chileno não funcionou, não’. O Chile cresceu 5,5%, 6% ao ano 30 anos seguidos, virou a Suíça na América Latina, a renda per capita é quase o dobro do Brasil, 26 mil, 27 mil dólares hoje, o Brasil tá com 15, 16 (mil dólares)”, afirma.



De fato, os déficits consecutivos nas contas públicas desde 2014 revelam a necessidade de reformas. Apesar disso, o empenho de Guedes em implementar a capitalização nos moldes do Chile pode ter uma grande barreira no Congresso. Por lá, deputados já começaram a rebater a proposta antes mesmo de ela chegar. O ministro diz que as aposentadorias no Chile são consideradas pequenas porque a renda per capita subiu. “A renda per capita subiu tanto que, à luz do novo enriquecimento, da nova renda per capita chilena, consideram-se as aposentadorias insuficientes. Esse é um problema bom de ter. A aposentadoria lá é maior que aqui e é considerada insuficiente lá. Então, é um ótimo sinal, porque nós não estamos conseguindo pagar a nossa”, ressalta.



No início de fevereiro uma minuta da reforma da Previdência mostrou que a contribuição de empresas para a Previdência Social será de 8,5% do salário do trabalhador, bem abaixo dos atuais 20%. A equipe econômica entende que, quanto menos se onera os empreendimentos, mais produtiva será a economia e, consequentemente, mais pessoas estarão no mercado de trabalho.



Outro ponto sensível que será debatido no Congresso é o pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que pode ser desvinculado do salário mínimo para um valor menor. Hoje, idosos e deficientes de baixa renda podem receber a quantia de R$ 998. Além da possibilidade de redução, há também estudos para aumentar a idade mínima para receber o seguro.

Segundo Rogério Marinho, minuta divulgada pela imprensa está 'bem diferente' do texto-base final

Se confirmada a proposta da equipe econômica, o tema deve ser o responsável por um dos maiores embates entre os parlamentares, como já ocorreu em 2017. Na época, o então presidente Michel Temer também tentou propor a possibilidade de pagar BPC baixo do salário mínimo. Esse foi um dos primeiros pontos a cair em meio às negociações com os parlamentares.O economista Rafael Cardoso, da Daycoval Investimentos, ressalta que os benefícios que são vinculados ao salário mínimo devem gerar grande discussão no Legislativo. “Existe a possibilidade de alguma flexibilização no texto, o que não seria uma catástrofe. O ministro Paulo Guedes diz que serão economizados R$ 1,1 trilhão em 10 anos. Há uma gordura para queimar, se necessário”, afirma.



De acordo com ele, as mudanças devem manter, porém, a reforma da forma “mais abrangente possível e dentro dos parâmetros em que ela foi mandada. “Vamos supor que a proposta de desvincular o salário mínimo vá por água abaixo. Isso perderia uma economia de R$ 300 bilhões em 10 anos, o que cairia para R$ 800 bilhões. Ainda assim, será considerada uma boa proposta”, diz. “E acho que o cálculo é por aí. Se pensarmos que a reforma do então Michel Temer foi desidratada em 30%, deve ser por volta disso que o Congresso pode atuar”, completa.

A equipe econômica também estudou implementar um benefício de assistência em fases, em que começa aos 55 anos. As quantias seriam pagas às pessoas de baixa renda. Em minuta vazada à imprensa no início de fevereiro, o texto estabelecia que as pessoas passariam a receber R$ 500 a partir dessa idade. O valor subiria para R$ 750 aos 65 anos. Para pessoas com deficiência sem condições de sustento, o benefício estudado era de R$ 1 mil, independentemente da idade. O secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, destacou, porém, que a minuta que foi divulgada pela imprensa está “bem diferente” do que será o texto-base final. (AA e HF)