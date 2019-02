Janaúba recebe primeira usina fotovoltaica para lojas comerciais e indústrias

Foi inaugurada nesta quinta-feira (14), em Janaúba (Norte de Minas) a primeira usina de minigeração fotovoltaica destinada exclusivamente ao atendimento de clientes em sistemas de baixa tensão, como lojas comerciais e indústrias, no estado.



Com investimentos de R$ 18,5 milhões, a unidade foi instalada pela Cemig Geração Distribuída - Cemig GD (49%) em parceria com o Grupo Mori Energia Solar (51%). Localizada na MG 401 (estrada Janaúba/Projeto Jaíba), a 15 quilômetros da área urbana, a usina ocupa uma área de 23 hectares, o equivalente a 27 campos de futebol, onde foram instaladas 16 mil placas fotovoltaicas, que captam a irradiação solar, abundante no Norte de Minas .



A energia gerada (5 MW) será utilizada por comerciantes do Mercado Central e por empresas e indústrias associadas à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). Conforme a Cemig, os consumidores beneficiados fazem parte um condomínio cadastrado.



A energia gerada será descontada na conta de luz deles. Se a energia gerada for maior do que a consumida, os consumidores cadastrados receberão créditos para descontar nas próximas faturas.



O modelo segue normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que estabelece que as fontes de geração distribuída devem ser renováveis, tais como painéis fotovoltaicos e geradores hidráulicos de pequeno porte e eólicos, entre outras fontes.



A Aneel possibilita ao consumidor gerar sua própria energia elétrica (conhecido como “prosumidor” – produtor + consumidor), inclusive por meio de união de diversos interessados em consórcios, cooperativas ou condomínios. Durante a inauguração em Janaúba, o diretor de Gestão de Participações da Cemig, Daniel Faria Costa, destacou as vantagens e benefícios da geração distribuída, de acordo com a resolução 482/2012 da Aneel.



“Os clientes de alta tensão podem comprar no mercado livre, enquanto os clientes de baixa tensão só podem receber energia da distribuidora. Agora , toda empresa ou pessoa física pode deixar de ser um simples consumidor e pode ser um gerador, mas não é um gerador clássico. Ele compensa o seu próprio consumo e, eventualmente, constitui créditos para consumos futuros”, enfatizou.



De acordo com o Atlas Solarimétrico da Cemig, a região Norte de Minas, especialmente Janaúba e o município vizinho de Jaíba, apresenta valores médios de potencial de geração de energia comparáveis aos melhores valores do país, que são encontrados no Nordeste. Tambem no Norte do estado, está situada a maior usina fotovoltaica da América Latina, instalada no município de Pirapora.



O complexo ocupa um terreno do tamanho de 1.500 campos de futebol e conta com mais de 1 milhão de painéis, com capacidade de geração de 400 MW, que poderia fornecer energia para mais de 400 mil casas durante um ano. O projeto da megausina é operado pela empresa francesa EDF Energies Nouvelles (EDF EN).