Índice de difusão de serviços cai para 45,8% em dezembro, diz IBGE

O índice de difusão de serviços - que mede a proporção dos 166 segmentos investigados com avanços no volume prestado - recuou de 48,8% em novembro para 45,8% em dezembro de 2018. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Em dezembro, o volume de serviços prestados encolheu 0,2% ante dezembro de 2017, com retração em duas das cinco atividades pesquisadas e perdas em 53,0% dos 166 tipos de serviços investigados.



A influência negativa mais relevante foi de Serviços profissionais, administrativos e complementares, com queda de 4,2%, puxada pelas atividades de serviços de engenharia, de vigilância e segurança privada, de transporte de valores, de locação de automóveis e consultoria em gestão empresarial.



Os Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio caíram 0,4% em dezembro de 2018 ante dezembro de 2017, influenciados por perdas nas atividades de correio, de armazenamento, de transporte marítimo de longo curso, de concessionárias de rodovias e de apoio ao transporte de carga.



Por outro lado, houve avanços nos Serviços de informação e comunicação (1,6%), Serviços prestados às famílias (3,1%) e Outros serviços (2,3%).



O agregado especial das atividades turísticas teve crescimento de 1,5% no período.