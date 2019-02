Aneel limita dividendo da Enel Goiás por descumprimento de indicador de qualidade

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou em nota que decidiu restringir a distribuição de dividendos da Enel Goiás por descumprimento de indicadores de qualidade. Segundo a agência, a empresa compensou em mais de R$ 126 milhões os consumidores afetados no biênio 2017 e 2018.



A Enel Goiás atende 3 milhões de unidades consumidoras em 237 municípios do Estado e o serviço de distribuição de energia elétrica prestado pela empresa tem gerado reclamações. Além da Aneel, o assunto também está no radar do Ministério de Minas e Energia (MME).



Na quarta-feira a Pasta participou de reunião com o Ministério da Economia, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para discutir a segurança e a qualidade do serviço entregue pela empresa.



A distribuidora goiana faz parte do grupo de concessões contempladas no Plano de Resultados da Aneel, que prevê ações para reversão das deficiências na qualidade do serviço, com foco nos critérios de continuidade do serviço, investimentos, atendimento comercial e satisfação do consumidor.



De acordo com a agência, o diretor Rodrigo Limp participou ontem de reunião no MME para avaliar a situação da distribuidora. Além disso, a Aneel realizará encontro em Brasília com a presidência do grupo Enel para discutir medidas emergenciais para melhoria da qualidade do serviço prestado.



Nesta quinta-feira, a situação do fornecimento de energia pela Enel Goiás também será tratada em audiência pública na Federação das Indústrias de Goiás, que contará com a participação da diretoria da Aneel.