CMSE vai acionar térmicas e considerar importação de energia

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) decidiu, em reunião extraordinária realizada nesta sexta-feira, 8, pelo despacho do parque termelétrico em valores superiores aos indicados pelos modelos computacionais do setor. O despacho é fora da ordem de mérito, o que encarece as tarifas dos consumidores.



"Assim, serão despachadas as usinas termelétricas até o limite de Custo Variável Unitário - CVU de R$ 588,75/MWh nos subsistemas Sudeste-Centro-Oeste e Sul, a partir de 9 de fevereiro de 2019", diz a nota divulgada pelo CMSE.



Na reunião, o comitê avaliou as condições de suprimento energético e levou em consideração os atuais armazenamentos dos reservatórios equivalentes das usinas hidrelétricas do País e as previsões meteorológicas para os próximos dias. As chuvas de janeiro foram abaixo da média, o que é incomum porque esse seria o auge do período úmido. A seca deveria começar apenas em abril, maio.



Além de acionar as térmicas, o CMSE deliberou que o Operador do Sistema deve considerar a oferta de importação de energia do Uruguai e Argentina como recurso adicional.



"O Comitê reiterou a garantia do suprimento no ano de 2019 e destacou que há recursos energéticos disponíveis, inclusive além dos montantes já despachados de usinas termelétricas", diz a nota do comitê, que continuará acompanhando as condições de suprimento do Sistema Elétrico Brasileiro. Ainda segundo o CMSE, as condições de atendimento serão reavaliadas semanalmente.