Maior fundo de pensão do mundo tem prejuízo de 9,1% no 4º trimestre

As perdas Fundo de Investimento de Pensão do Governo (GPIF, na sigla em inglês) do Japão, o maior do mundo, registrou perda de 9,1% em seus investimentos no quarto trimestre devido à queda nos mercados de ações globalmente.



O prejuízo nesse período somou 14,8 trilhões de ienes (US$ 136 bilhões). Tanto em termos porcentuais quanto absolutos, trata-se da maior perda trimestral desde a criação do fundo de pensão pública, em 2001.



No intervalo entre julho e setembro, o GPIF acumulou ganho de 3,4% sobre o trimestre imediatamente anterior.



Ao fim de dezembro, os ativos do fundo totalizavam 151 trilhões de ienes, à medida que preocupações em relação ao ritmo de crescimento da economia global e a repercussão de balanços corporativos impactaram a sua carteira de ações japonesas e estrangeiras.



Em 31 de dezembro, o GPIF detinha 24% dos seus ativos totais em ações domésticas e outros 24% em ações de outros países. O fundo tinha 28% dos seus ativos em bônus domésticos, 17% em bônus estrangeiros e os 6% restantes em ativos de curto prazo. A soma das fatias não resulta em 100% devido a arredondamentos.