Mais um sócio para Luciano Huck

(foto: Arte/Soraia Piva)

Depois de quase ser candidato à Presidência da República, o apresentador global Luciano Huck parece ter dado um tempo na política, mas continua atento a boas oportunidades no mundo dos negócios. Nos últimos dias, ele ganhou um sócio de peso para suas atividades empresariais fora do universo da TV. A gestora de investimentos Carlyle assinou um acordo para realizar um investimento minoritário na rede de restaurantes Madero. Os valores da operação não foram revelados. Huck é sócio do chef Junior Durski na empresa, que hoje mantém 140 restaurantes sob três marcas principais: Madero Steakhouse, Madero Container e Jeronimo. “O Carlyle combina experiência em investimentos em restaurantes ao redor do mundo com um profundo conhecimento do mercado varejista brasileiro”, diz Junior Durski, fundador e presidente do Madero. “Por isso, essa parceria será importante para executarmos nossa estratégia de expansão.”A melhora da economia está impulsionando o setor de transportes e de equipamentos voltados à logística. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, os negócios avançaram 49% em 2018. Para 2019, a estimativa é expansão acima de 20%. Segundo Osmar Oliveira, sócio da fabricante de implementos 4Truck, o forte desempenho do segmento farmacêutico e do e-commerce contribuíram para os bons resultados.Depois de alcançar a marca de 1 milhão de usuários, a Wappa, principal plataforma de transporte corporativo do país, definiu como meta dobrar de tamanho em até três anos. Fundada em 2004 pelo empresário Armindo Mota Júnior, a empresa opera em 750 cidades brasileiras e possui 110 mil taxistas cadastrados.A Atlas Renewable Energy, líder em energia limpa na América Latina, inaugurou o seu primeiro projeto operacional no Brasil, o complexo fotovoltaico São Pedro. A construção começou em 2017 em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e tem capacidade instalada de 67,1 MWp (pico de megawatts) em duas subplantas. O financiamento da usina foi garantido pelo Banco do Nordeste.Durante muitos anos, o processo seletivo sempre foi o mesmo: o candidato envia o currículo para uma vaga e espera ser chamado. Mas as dinâmicas e entrevistas repetitivas estão se reinventando com a tecnologia. Recursos como a inteligência artificial estão sendo cada vez mais utilizadas pelas grandes empresas.Softwares avançados avaliam o potencial dos candidatos e cruzam suas habilidades com os requisitos exigidos pelas empresas. “A tecnologia está reinventando a área de Recursos Humanos”, diz Sueli Fernandes, diretora da Fundação Mudes, ONG que há mais de 50 anos atua na inserção de jovens no mercado de trabalho.As expectativas do empresariado da indústria de materiais de construção seguem otimistas. Segundo o Termômetro Abramat, pesquisa da associação que representa o setor, 56% das empresas estão confiantes sobre as ações do governo para o setor da construção civil nos próximos 12 meses. A elevada confiança também pode ser notada pela avaliação positiva das vendas ao mercado interno em dezembro, considerada “boa” ou “muito boa” por 65% das empresas associadas.Uri Levine, fundador do WazeDe brasileiros com mais de 60 anos usam a internet, o equivalente a 7% do total de internautas do país. Os idosos começam a criar uma nova fronteira de negócios on-line. Há três anos, esse contingente não chegava a 5 milhõesA força de trabalho do McDonald’sO McDonald’s, maior rede de fast food do mundo, vai abrir cerca de 18 mil vagas no Brasil em 2019, um aumento de mais de 20% sobre o número de postos criados em 2018. Segundo a companhia, a maior parte dos contratados será pelo programa primeiro emprego. Poucas empresas instaladas no país oferecem tantas oportunidades para jovens: cerca de 90% do quadro de funcionários no Brasil é formado por colaboradores de até 25 anos.