Comércio da China com países de 'Um Cinturão, Uma Rota' sobe 16,3% em 2018

O comércio da China com países envolvidos em seu programa conhecido como "Um Cinturão, Uma Rota" cresceu 16,3% em 2018, informou o Ministério do Comércio do país nesta quinta-feira.



O volume total de comércio com os países da iniciativa subiu para US$ 1,3 trilhão no último ano, segundo o órgão, respondendo por 27,4% do comércio exterior da China no ano passado.



A China ainda importou US$ 563 bilhões em bens e serviços desses países em 2018, um aumento de 23,9% na comparação anual. O ministério não especificou quantos países foram cobertos nesses números.



O investimento direto não-financeiro da China nos países do programa subiu 8,9% em 2018 em relação ao ano anterior, para US$ 89,3 bilhões. A iniciativa "Um Cinturão, Uma Rota" é um plano chinês para investir na construção de infraestrutura comercial que ligue a Ásia Oriental e a Europa. Fonte: Associated Press.