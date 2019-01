Arábia Saudita barra importação de frango de cinco frigoríficos brasileiros, diz ABPA

(foto: GILBERTO ABELHA / JORNAL DE LONDRINA)

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou nesta terça-feira que a Arábia Saudita, maior comprador de frango do Brasil, barrou a compra de cinco frigoríficos do país. Em nota, a ABPA disse que os critérios da revogação da autorização obedeceram “critérios técnicos” e que “planos de ação corretiva estão em implementação para a retomada das autorizações”.Ainda de acordo com a associação, atualmente 58 frigoríficos têm autorização dada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para para exportação. Desse total, apenas 30 embarcaram produtos efetivamente e somente 25 receberam a autorização da Arábia Saudita para exportar.

Na lista de frigoríficos aprovados há um de Minas, a Vibra Agroindustrial S/A, de Sete Lagoas, Região Central do estado.

“A ABPA está em contato com o Governo Brasileiro para que, em tratativa com o Reino da Arábia Saudita, sejam solvidos os eventuais questionamentos e incluídas as demais plantas. Além disto, as plantas que hoje não estão habilitadas contarão com o apoio do Ministério para obter a autorização para exportar a este mercado.A associação ainda está avaliando quem foi atingido, mas afirmou que na lista estão unidades da JBF e BRF. A lista foi enviada pelas autoridades da Arábia Saudita ontem à noite ao governo brasileiro.Em nota, o Ministério do Agricultura afirmou que os 25 frigoríficos habilitados respondem por 63% do volume de exportações brasileiras de carne de frango para a Arábia Saudita. Porcentagem que correspondeu, segundo a pasta, a 437 toneladas.Ainda segundo o ministério, a lista de aprovados é resultante de missão que o país imporador enviou ao Brasil em outubro do ano passado. “Na ocasião, foram visitados frigoríficos, fazendas e fábricas de ração”, afirma a pasta.O descredenciamento dos cinco frigoríficos dominou o tema da reunião no Ministério da Agricultura e da ABPA. O encontro estava agenda e fazia parte de encontros periódicos, mas ganhou importância e o tema dominante foi a decisão da Arábia Saudita.Estiveram presentes ao encontro o secretário de Defesa Agropecuária José Guilherme Leal e o embaixador Orlando leite. A ABPA deve ter mais uma agenda no ministério, ainda esta tarde. Desta vez, o encontro será com a ministra Tereza Cristina.O vice-presidente e diretor técnico da ABPA Rui Vargas disse que o documento enviado pela Arábia Saudita não revela os motivos do descredenciamento. Em sua avaliação, a decisão não estaria associada a questões envolvendo uma eventual mudança da embaixada do Brasil em Israel.Para Turra, esse é um movimento de proteção do mercado doméstico já que a Arábia Saudita vem incrementando a produção local de frangos.