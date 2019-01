Guedes terá nove reuniões e acompanha discurso de Bolsonaro em Davos na 3ª feira

O Ministério da Economia divulgou na manhã deste domingo, 20, a agenda do ministro Paulo Guedes na próxima terça-feira, 22, quando participa do Fórum Econômico Mundial realizado anualmente em Davos, na Suíça. A concorrida agenda do ministro começa às 10h no horário local com uma reunião presidente do Conselho da Lyondell Basell, Jacques Algrain. Em seguida, estão agendas encontros com os presidentes do Internacional Chamber of Commerce (10h45) e o presidente da Iberdrola, José Ignácio Sánches Galán (11h).



Após a agenda da manhã, Guedes participa do almoço organizado pelo banco Itaú Private. Depois, terá encontro com o presidente-executivo do Canadá Pension Plan, Mark Machin. Às 15h15, o ministro se reúne com o fundador do Fórum, Klaus Schwab.



Em seguida, o ministro acompanha o discurso do presidente Jair Bolsonaro na sessão plenária do Fórum, no principal auditório do evento. Às 17h15, a agenda prevê participação de Guedes em encontro do Conselho Internacional de Negócios. O dia termina com reunião com o ministro da Economia de Israel, Eli Cohen, e a participação - que ainda precisa ser confirmada - no jantar anual da gestora BlackRock.