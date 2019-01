Ibama concede licença prévia para funcionamento da ESTE, entre MG e ES

o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) concedeu licença prévia para o funcionamento da Empresa Sudeste de Transmissão de Energia (ESTE), empreendimento relativo ao lote 22 do leilão de transmissão realizado em outubro de 2016. A ESTE é controlada pela Empresa Amazonense de Transmissão de Energia (EATE), subsidiária da Taesa.



Em comunicado, a companhia explica que o empreendimento fica localiza entre Minas Gerais e Espírito Santo, com aproximadamente 236 km de linha, investimento de R$ 486 milhões e RAP de R$ 107,2 milhões no ciclo 2018-2019. O prazo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para energização da ESTE é fevereiro de 2022.