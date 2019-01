China anuncia mais benefícios fiscais para pequenas empresas

A China anunciou novos benefícios fiscais para pequenas e micro empresas, em mais uma iniciativa para reduzir a carga tributária do setor privado.



Empresas cuja receita mensal seja inferior a 100 mil yuans (US$ 14,76 mil) ficarão isentas do imposto sobre valor agregado (IVA), segundo anunciou hoje o Ministério de Finanças chinês em comunicado.



Já companhias com lucro tributável anual abaixo de 3 milhões de yuans também receberão vários incentivos fiscais.



Nos últimos meses, Pequim tem implementado uma série de medidas para ajudar pequenas empresas a emitir bônus e obter crédito bancário e vantagens fiscais. Fonte: Dow Jones Newswires.