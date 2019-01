MP antifraudes no INSS não deve ser assinada nesta quinta-feira

A medida provisória preparada para combater fraudes em benefícios previdenciários e assistenciais já está na Casa Civil, mas não deve ser assinada nesta quinta-feira, 17, informou a assessoria de imprensa do ministro-chefe da Pasta, Onyx Lorenzoni.



A expectativa, conforme declarações anteriores de Onyx, era de que Bolsonaro assinasse a medida nesta semana, antes de viajar a Davos para o Fórum Econômico Mundial. A Casa Civil não deu mais detalhes sobre a análise da MP.



O texto foi enviado pela equipe econômica e deve promover alguns ajustes atacando fraudes em benefícios. Uma das mudanças, conforme revelado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, em dezembro, é a implementação de uma carência para que o segurado do INSS receba o auxílio-reclusão, pago a famílias de detentos.