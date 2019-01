Buscando sinais sobre reformas, empresários almoçam com Mourão em SP

Na busca por sinais sobre a agenda econômica do governo, empresários brasileiros e estrangeiros almoçaram nesta quinta-feira, 17, com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, em São Paulo. O encontro foi mediado pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, de acordo com a assessoria de Mourão.



O vice-presidente tem procurado reforçar, em agenda com empresários, o compromisso do governo com as reformas previdenciária e tributária. Na semana que vem, Mourão assume a Presidência da República durante a viagem de Jair Bolsonaro a Davos para o Fórum Econômico Mundial.



Os dois devem se reunir nesta sexta-feira, 18, ou no domingo, 20, para repassar a programação de atos que ficarão sob a responsabilidade de Mourão durante a agenda internacional do presidente. A data do "briefing" ainda depende do gabinete do presidente.



Mourão programou uma viagem para o Rio de Janeiro na próxima terça-feira, 22, onde deve acompanhar a passagem de comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda do Exército. Nos demais dias, a previsão é que ele despache do próprio gabinete, no Palácio do Planalto, em Brasília.