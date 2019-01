Governador do DF diz que chamou Onyx para detalhar reforma da Previdência

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), pediu ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que o governo federal apresente detalhamento sobre qual reforma da Previdência irá propor para que os governadores possam se empenhar em uma campanha pela aprovação da proposta.



"Nós não tivemos acesso ainda a esse projeto e não tivemos condições ainda de apreender a ideia do que eles querem colocar em prática", disse o governador ao sair de uma audiência com Onyx no Palácio do Planalto.



Ele prometeu empenho no apoio a mudanças nos sistemas de aposentadoria e tributária. "Se bem tratadas, se bem explicadas para a sociedade, para os governadores, temos condições de aprovar essas reformas no menor prazo possível e quero colaborar com isso."