Mão de obra mais cara pressiona inflação da construção no IGP-10 de janeiro

O aumento nos custos da mão de obra pressionou a inflação da construção dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de janeiro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV).



O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) subiu 0,29% no primeiro mês de 2019, após uma elevação de 0,12% em dezembro de 2018.



O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços aumentou 0,33% em janeiro, ante o avanço de 0,26% registrado no mês anterior.



Já o índice que representa o custo da Mão-de-Obra cresceu 0,25% em janeiro, após ter registrado estabilidade em dezembro (0,0%).