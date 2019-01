Serviços prestados às famílias sobem 0,4% em novembro, diz IBGE

Apesar da estabilidade (0,0%) registrada pelo volume de serviços prestados no País na passagem de outubro para novembro de 2018, houve disseminação de taxas positivas entre as atividades pesquisadas, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Os Serviços prestados às famílias subiram 0,4% em novembro ante outubro, enquanto os Serviços de informação e comunicação avançaram 0,8%. Os Serviços profissionais e administrativos tiveram ligeira alta de 0,1%, e os Transportes cresceram 0,3%.



Por outro lado, o Segmento de outros serviços recuou 0,2% em novembro ante outubro.



O gerente da Pesquisa Mensal de Serviços, Rodrigo Lobo, explicou que a média global ficou estável, apesar das taxas positivas entre as principais atividades pesquisadas, por conta da metodologia de ajuste sazonal. O sistema estatístico da pesquisa ajusta as séries de cada segmento separadamente do ajuste feito na série global dos serviços.



O agregado especial de Atividades turísticas encolheu 1,1% no mês de novembro em relação a outubro, a terceira taxa negativa seguida, acumulando uma perda de 2,1% no período.