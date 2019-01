Produção total de petróleo e gás pela Petrobras em dezembro aumenta 3,3%

A Petrobras registrou em dezembro uma produção total de petróleo e gás, incluindo líquidos de gás natural (LGN), de 2,70 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), sendo 2,64 milhões boed produzidos no Brasil e 63 mil boed no exterior.



Segundo a empresa, em relação ao mês anterior, houve um aumento de 3,3% na produção devido, principalmente, à interligação de novos poços no FPSO Cidade de Campos Goytacazes, localizado no campo de Tartaruga Verde, no pós-sal da Bacia de Campos, além do término das paradas para manutenção no FPSO Cidade de Ilhabela, localizada no campo de Sapinhoá, no pré-sal da Bacia de Santos, e na plataforma P-18, localizada no campo de Marlim, na Bacia de Campos.



No ano de 2018, a produção total de petróleo e gás, incluindo líquidos de gás natural (LGN), foi de 2,63 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), sendo 2,53 milhões boed produzidos no Brasil e 101 mil boed no exterior. A produção própria de óleo no Brasil, por sua vez, foi de 2,03 milhões de barris por dia (bpd).



A média anual da produção total operada da companhia (parcela própria e dos parceiros) em 2018 foi de 3,29 milhões boed, sendo 3,16 milhões boed no Brasil. "A produção de óleo e gás natural de 2018 está em linha com a meta estabelecida para este ano no Plano de Negócios e Gestão da companhia, no qual projeta-se 2,8 milhões de boed em 2019", informou a empresa.



Entre os destaques do ano passado, segundo a empresa, estão a entrada em operação de quatro novos sistemas de produção: as plataformas P-74 e P-75 (Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos), a plataforma P-69 (Campo de Lula, também no pré-sal da Bacia de Santos); e o FPSO Cidade de Campos dos Goytacazes (Campo de Tartaruga Verde, no pós-sal da Bacia de Campos).



A Petrobras informou que foram atingidos novos recordes de produção anual de petróleo e gás natural operada pela companhia, de 1,75 milhão boed e o recorde mensal de 1,85 milhão de boed, que foi alcançado em dezembro



"O atingimento de um novo recorde anual no aproveitamento de gás da Petrobras no Brasil, com a marca de 96,6%, consequência dos esforços empreendidos ao longo dos últimos anos através do Programa de Otimização do Aproveitamento de Gás", destacou a empresa.



A empresa ressaltou ainda a realização de desinvestimentos nos campos de Lapa, Sururu, Berbigão, Oeste de Atapu e Roncador, além da formação da joint venture da Petrobras América Inc. com a Murphy Exploration & Production Co.