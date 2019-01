Onyx: Bolsonaro só deve bater martelo sobre Previdência após voltar de Davos

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta terça-feira, 15, que o presidente Jair Bolsonaro só deverá bater o martelo sobre o texto final que o governo apresentará para a reforma da Previdência depois que voltar do Fórum Econômico Mundial, em Davos, no fim da outra semana.



Segundo o ministro, o governo continuará discutindo a proposta nos próximos dias e, antes de embarcar para o evento, Bolsonaro assistirá a uma apresentação da equipe. "Aí ele vai para lá com isso na cabeça, vai receber textos, vai pensar. Quando ele voltar, a gente vai conversar e acho que ele vai bater o martelo", afirmou Onyx.



Questionado sobre se o presidente poderia anunciar o teor do texto em Davos, Onyx disse: "Ele vai ter os textos, mas eu espero que não".



Bolsonaro será acompanhado nesta viagem pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, pelo chanceler Ernesto Araújo, pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno.