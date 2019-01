Bradesco confirma mudanças na alta cúpula e redução de vice-presidências

O Bradesco confirmou alterações na alta cúpula e a redução da quantidade de vice-presidências de seis para quatro, conforme antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) com exclusividade, no domingo, às 16h36. Com a reestruturação, a diretoria executiva do banco passa a ser focada em três grandes áreas de negócios (Varejo, Atacado e Alta Renda) e uma voltada à Infraestrutura, Tecnologia e Recursos Humanos.



Na nova estrutura, conforme antecipou no domingo o Broadcast, os executivos Josué Augusto Pancini e Mauricio Machado de Minas, que acumulavam os cargos de conselheiros e de vice-presidentes, passam a atuar exclusivamente como membros do Conselho de Administração do Banco.



Já os vice-presidentes Eurico Ramos Fabri, Cassiano Ricardo Scarpelli e Marcelo de Araújo Noronha serão responsáveis, respectivamente, pelas áreas de Varejo, Alta Renda e Atacado. O vice-presidente André Cano, ficará com Infraestrutura/TI/RH, que contempla ainda as áreas de Compliance, Jurídico e Relações com o Mercado.



Como parte do movimento, o Bradesco anunciou ainda uma série de promoções e direcionamento de novas funções de executivos. Em nota à imprensa, o banco destaca que o objetivo da reestruturação é "ampliar as oportunidades de negócio por meio de um relacionamento cada vez mais especializado com seus clientes".



"Acreditamos que a nova estrutura nas áreas da vice-presidência, somada às promoções, nos permitirá continuar em nossa jornada de crescimento e forte atuação nos diferentes segmentos de negócios. Estamos otimistas que 2019 será um ano bastante positivo para o Bradesco", avalia o presidente executivo, Octavio de Lazari Junior.



O movimento é o primeiro feito em sua gestão desde que assumiu o comando da instituição em março do ano passado, substituindo Luiz Carlos Trabuco Cappi, que passou a presidir o Conselho de Administração. Tradicionalmente, o Bradesco anuncia mudanças em seu quadro no início do ano.



A nova estrutura da diretoria executiva do Bradesco será responsável por ajudá-lo e recuperar o posto de segundo banco mais rentável do Brasil entre as grandes instituições de varejo, perdido para o Santander Brasil em meio à integração do HSBC. Ao final de setembro último, a instituição, segunda maior privada do País em ativos, apresentava retorno (ROE, na sigla em inglês) de 19,0%. Santander, com 19,5%, e Itaú Unibanco, com 21,3%, ocupam a segunda e primeira colocações no ranking de rentabilidade, respectivamente.



Promoções



Com as movimentações, os diretores executivos adjuntos Bruno D`Ávila Melo Boetger (Corporate/BBI), Guilherme Muller Leal (Alta Renda/Prime) João Carlos Gomes da Silva (Varejo) e Rogério Pedro Câmara (TI) foram promovidos a diretores executivos gerentes.



Já para o posto de diretor executivo adjunto foram nomeados o diretor gerente do Bradesco BBI, Leandro de Miranda Araújo, que passa a ficar responsável pelo Departamento de Relações com o Mercado e pelas corretoras do banco; e os diretores departamentais Edson Marcelo Moreto (Crédito), José Sérgio Bordin (Varejo), Roberto de Jesus Paris (Tesouraria) e Antonio José da Barbara (Secretaria Geral).