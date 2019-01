Férias derrubam preço da gasolina em BH; veja de quanto foi a redução

(foto: Feliciano Abreu)

O primeiro mês do ano começou com queda no preço da gasolina em Belo Horizonte e na sua Região Metropolitana. É o que mostra pesquisa do site Mercado Mineiro em 130 postos de combustíveis, que também aponta uma variação de 16,5% nos valores praticados nas bombas. A queda, de acordo com o levantamento, foi de em média 1,84%, que equivale a R$ 0,08 no litro.Somado às quedas anunciadas pela Petrobras no preço da gasolina nas refinarias, que chegaram às bombas, está a baixa demanda em razão das férias escolares. “O preço já tinha caído em dezembro por causa de constantes quedas no preço da Petrobras. Em janeiro, com as famílias viajando, a falta de consumidores fez a concorrência diminuir o preço”, avalia o coordenador do site Feliciano Abreu.A pesquisa foi feita entre os dias 7 e 11 de janeiro. O preço da gasolina comum está custando de R$4,290 a R$4,999. De acordo com o levantamento, o menor preço médio da gasolina é encontrado na Região Leste onde o valor é de R$4,37 e o maior preço médio está na Zona Sul, onde o valor é de R$4.60.Em Betim, o preço médio do litro da gasolina é de R$4.44 e, em Contagem, R$4,40.A pesquisa também mostrou que abastecer com etanol continua sendo mais viável, apesar da redução nos preços da gasolina, já que hoje o valor médio do litro corresponde a 65% do valor médio da gasolina comum.O menor preço encontrado nos postos foi de R$2,775, e o maior de R$3.599, uma variação de 29,69%.