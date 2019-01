Preços ao consumidor nos EUA caem 0,1% em dezembro ante novembro

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos caiu 0,1% em dezembro ante novembro, segundo dados publicados hoje pelo Departamento do Trabalho. A variação veio em linha com a projeção mediana de 27 instituições financeiras consultadas pelo Broadcast. (leia mais em reportagem publicada às 7h30).



O núcleo do indicador, que exclui alimentos e energia, avançou 0,2% em dezembro ante o mês anterior, igualmente como previsto por analistas.



Na comparação anual, o CPI subiu 1,9% e seu núcleo avançou 2,2% em dezembro. Neste caso, os resultados também vieram em linha com as projeções.