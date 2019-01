PDT entra com ação na Justiça pedindo suspensão de parceria Embraer-Boeing

O PDT entrou com uma ação na Justiça Federal de Brasília pedindo a suspensão da parceria da Embraer com a Boeing. A ação foi protocolada pelo partido nesta quarta-feira, 9, e solicita que a Justiça elimine os efeitos da decisão do Conselho de Administração da empresa brasileira que, em dezembro, aprovou a parceria estratégica com a companhia americana.



A legenda pede ainda que o acordo seja submetido ao Congresso Nacional e ao Conselho de Defesa Nacional. O PDT alega que o Judiciário deve fazer com que a União exerça o direito de veto decorrente da detenção de uma "gonden share" na empresa brasileira.



Em nota, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou que a união das empresas "coloca em risco a soberania nacional, porque prevê, entre outras medidas, a completa transferência de tecnologias fundamentais para segurança nacional."



A parceria ainda está sujeita à aprovação do governo brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro já se manifestou favorável ao acordo.