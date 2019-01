Secretário especial de Produtividade quer destruir barreiras à competitividade

O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia, Carlos da Costa, disse que a equipe da nova secretaria se dedicará "a uma nação que não tenha que ficar de pires na mão em Brasília pedindo proteção e subsídios". "Está na hora de darmos o devido valor a quem produz e destruir barreiras à competitividade", afirmou.



Costa falou na cerimônia de lançamento da secretaria, que tem a participação de representantes de indústrias, como o presidente da Embraer Defesa e Segurança, Jackson Schneider, e de associações, como o presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo.



Segundo o secretário, os objetivos do novo governo são aumentar a produtividade, gerar emprego e tornar a economia mais competitiva. Ao apresentar seus cinco secretários, Costa disse que o time é formado por "técnicos e especialistas" que se destacaram por "disciplina e patriotismo". "Não tivemos nenhuma interferência política na montagem da nossa equipe", afirmou.



Ele anunciou o novo presidente do Instituto Nacional de Pesquisa Industrial (INPI), Cláudio Furtado, e disse que ele terá a missão de rever o sistema de propriedade intelectual brasileiro. Costa também citou a nova presidente do Inmetro, Angela Flores, a quem pediu para tornar a metrologia mais ágil.