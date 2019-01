Pedro Parente diz estar otimista com sinalizações da gestão econômica de Guedes

O presidente da BRF, Pedro Parente, demonstrou otimismo com o início da nova gestão econômica do País sob o comando do ministro Paulo Guedes. Ao chegar para cerimônia de transmissão de cargo para Guedes, Parente disse que a sinalização da nova equipe vai no sentido de medidas consideradas fundamentais para melhorar o ambiente para as empresas. "Estão falando não só das grandes reformas, mas também de um conjunto de medidas para melhorar o ambiente de negócios, inclusive um conjunto de normas administrativas", comentou.



Para o presidente da BRF, algumas primeiras medidas, que podem ser adotadas por decreto ou outros instrumentos que não dependem do Congresso Nacional, podem ter uma boa repercussão inicial para atacar o problema da competitividade e abrir caminho para a aprovação das reformas estruturantes. Entre essas ações no âmbito administrativo, avalia Parente, está a facilitação da liberação de plantas industriais.