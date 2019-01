China aprova 231,7 bilhões de yuans em investimento ferroviário no leste do país

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, órgão estatal de planejamento, aprovou investimentos totais no setor ferroviário de 237,1 bilhões de yuans (US$ 33,8 bilhões) nas províncias de Jiangsu e Anhui, no leste do país. A decisão é adotada no momento em que Pequim redobra os esforços para impulsionar a economia nacional, que tem desacelerado.



No mês passado, a comissão aprovou mais de 700 bilhões de yuans em projetos de investimento em ferrovias e no metrô.



A entidade afirmou que o investimento aprovado nesta quarta-feira em projetos ferroviários em Jiangsu deve totalizar 218 bilhões de yuans, metade dos quais vindos dos cofres de governos locais. Os projetos em Anhui devem envolver 13,7 bilhões de yuans, afirmou a comissão.



Uma campanha de dois anos de Pequim pela redução no patamar das dívidas tem pressionado governos locais mais endividados. O investimento mais fraco em infraestrutura, contudo, levou autoridades a relaxar esses controles.



No fim de semana, o governo chinês afirmou que pretende permitir que governos locais emitam bônus sem ter de esperar pela aprovação do orçamento fiscal anual em março. Isso deve permitir o prosseguimento de alguns projetos de infraestrutura. Fonte: Dow Jones Newswires.