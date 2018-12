Infraestrutura: Fazenda autoriza União a capitalizar Fundo Garantidor em R$ 45 mi

O Ministério da Fazenda autorizou a integralização de cotas, pela União, no Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE) no montante de R$ 45 milhões. A decisão consta de portaria assinada pelo ministro Eduardo Guardia e publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, dia 27.



O FGIE está sob a administração da Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias (ABGF) e tem o objetivo de cobrir os riscos de projetos ligados aos planos de concessão em infraestrutura do governo federal. Pela lei que criou o fundo, a União poderá capitalizá-lo em até R$ 11 bilhões. Em 2015, a Fazenda já havia autorizado uma capitalização da União no fundo no valor de R$ 1 milhão.