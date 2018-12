Kuroda, do BoJ, diz que persistência é fundamental para atingir meta de inflação

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, disse nesta quarta-feira que "persistência" é fundamental para o banco central japonês atingir sua meta de inflação de 2%.



"Para reforçar a sustentabilidade e duração do poderoso relaxamento monetário, deve-se prestar atenção aos efeitos colaterais da política", disse Kuroda, durante discurso a empresários.



Kuroda ressaltou que o BoJ deverá precisar de mais tempo do que o previsto para cumprir sua meta. Os dados oficiais mais recentes mostram que a taxa anual de inflação subjacente do Japão, que exclui os preços de alimentos, ficou em 0,9% em novembro. Fonte: Dow Jones Newswires.