Petrobras oficializa saída de Ivan Monteiro da presidência e de mais 2 diretores

O conselho de administração da Petrobras oficializou a saída de Ivan Monteiro da presidência da companhia e do próprio colegiado a partir do dia 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro, Roberto Castelo Branco assume o cargo de presidente e também uma cadeira no conselho.



Foram dispensados o diretor Executivo de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão, Nelson Luiz Costa Silva, e o diretor Executivo de Refino e Gás Natural, Jorge Celestino Ramos. Assim, Solange Guedes, atual diretora Executiva de Exploração e Produção, assume o lugar de Nelson Costa, e Eberaldo de Almeida Neto, diretor Executivo de Assuntos Corporativos, assume o posto de Celestino. Em ambos os casos, os executivos vão acumular interinamente o cargo pelo prazo de 90 dias, ou até o conselho escolher novos diretores.