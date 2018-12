Portaria autoriza empréstimo para Ceal de fundo setorial até R$ 400 milhões

O Ministério de Minas e Energia (MME) autorizou empréstimo para a Companhia Energética de Alagoas (Ceal) de recursos da Reserva Global de Reversão (RGR), até o limite de R$ 400 milhões. A Portaria autorizando a operação está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 21.



Segundo a portaria, o valor será correspondente à diferença entre as despesas totais realizadas pela CEAL, inclusive impostos, e os valores recebidos por tarifa, encargos setoriais e empréstimos da RGR, referente ao período de 1º de julho de 2017 até 31 de dezembro de 2018, a ser apurado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).



A CEAL tem leilão de privatização marcado para o dia 28 de dezembro. Inicialmente previsto para acontecer no dia 19, o leilão foi postergado para favorecer a competição.